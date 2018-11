Bayern-Star stichelt gegen Borussia Dortmund

Bayern München wird die Waffen im Titelkampf der deutschen Bundesliga trotz großen Rückstands auf Rivale Borussia Dortmund nicht vorzeitig strecken. „Dortmund ist auch nicht so stabil, nicht die Übermannschaft“, sagte Sandro Wagner am Mittwoch bei einem PR-Termin: „Auch wenn sie gute Spiele gemacht haben: Wir sind ganz klar die bessere Mannschaft, die mit Abstand beste in Deutschland.“