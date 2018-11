Die Selfie-Krankheit

Selfie-Sucht als Gefahr

„Obwohl sich diese Berichte zunächst als Ente erwiesen, können wir nun die Existenz der Erkrankung bestätigen und die erste Skala zu ihrer Messung präsentieren“, erklärt Dr. Mark Griffiths vom psychologischen Institut der Universität Trent (GB). Der Maßstab, der von 1 bis 100 reicht, wurde mittels Fokusgruppen mit 200 Teilnehmern in Indien festgelegt, da der südasiatische Staat neben den meisten Facebook-Usern auch die höchste Anzahl an Todesfällen aufweist, die durch das Aufnehmen von Selfies an gefährlichen Plätzen verursacht werden. Beim Erstellen eines Selbstporträts sind zwischen März 2014 und September 2016 weltweit 127 Menschen gestorben, 76 davon alleine in Indien.