„Notnagel“ Santiago Solari bleibt Real-Trainer

Santiago Solari ist vom Interims- zum Cheftrainer von Real Madrid aufgestiegen. Wie ein Sprecher von Spaniens Fußballverband am Montag bestätigte, wurde der Argentinier vom Klub als Trainer gemeldet. Mehr als zwei Wochen dürfen Coaches laut Verbandsregulativ nicht interimistisch tätig sein. Der diesbezügliche Stichtag bei Real lief am Montag ab. Vom Verein gab es vorerst keine Stellungnahme. Unter Solari holte Real in vier Pflichtspielen vier Siege.