Alonso startet auch 2019 beim IndyCar-Klassiker

Fernando Alonso wird nach seinem Abschied aus der Formel 1 in der kommenden Saison erneut am Langstreckenklassiker 500 Meilen von Indianapolis teilnehmen. Der zweifache Weltmeister wird beim legendären Rennen am 26. Mai erneut einen McLaren steuern. Dies teilte der Rennstall des Spaniers am Samstag am Rande des Grand Prix von Brasilien in Sao Paulo mit.