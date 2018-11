Nullnummern in 3 Spielen! Ried verliert Anschluss

Lafnitz setzte nach dem Cup-Aus gegen St. Pölten seine ungeschlagene Serie in der Liga fort. Neun Partien in Folge haben die Steirer bereits ohne Niederlage überstanden. Tabellennachbar FAC holte nach zuletzt zwei Heimniederlagen in Folge auch zu Hause wieder einmal einen Punkt. Auswärts hatten die Floridsdorfer zuletzt vier Liga-Spiele in Serie gewonnen. Austrias Amateurteam beendete in Innsbruck zumindest seine Negativserie von zuletzt vier Niederlagen in Folge. Wacker II hielt mit dem dritten ungeschlagenen Spiel in Folge den Anschluss zur oberen Tabellenhälfte.