„Bienenkrieg“: Grüne verstärken die Carnica-Front

Die Anfrage der Grünen umfasst folgende elf Punkte:

1. Inwieweit und in welcher Form wurden die steirischen Imkerinnen und Imker über das geplante neue Bienenwirtschaftsgesetz informiert (abseits von Medienberichten)?

2. Inwieweit und in welcher Form wurden die steirischen Bienenverbände und -vereine über das geplante neue Bienenwirtschaftsgesetz informiert (abseits von Medienberichten) bzw. wurde der Dialog gesucht?

3. Wieviele der steirischen Imkerinnen und Imker sind für die Änderung des Bienenzuchtgesetzes und für eine Legalisierung der Buckfast-Biene bzw. für die Beibehaltung des strengen Schutzes der Carnica? Gibt es hier Umfragen oder andere Daten?

4. Laut einem Medienbericht (Kronen Zeitung, 22.8.2018) sind 50 Prozent der Bienen-Stöcke bereits Buckfast-Stöcke. Ist das richtig? Welche Daten gibt es diesbezüglich?

5. Wie ist eine solche Entwicklung (50 Prozent der Bienen-Stöcke sind bereits Buckfast-Stöcke, obwohl gesetzlich festgelegt ist, dass „zum Schutze der heimischen Bienenzucht ausschließlich die Verbreitung der Carnica-Rasse mit allen Stämmen dieser Rasse zulässig“ ist) überhaupt möglich?

6. Seit wann sind Sie über diese Entwicklungen informiert, und welche Schritte haben Sie bisher gesetzt, um eine Gesetzeskonformität herzustellen?

7. Wurden Kontrollen der Bienenvölker durchgeführt, um diese Entwicklung zu verhindern? Wenn ja, wie oft und mit welchem Ergebnis?

8. Warum wurde das bestehende Bienenzuchtgesetz bisher nicht repariert bzw. mit einer Verordnung/einem Erlass präzisiert, wenn Sie als zuständiger Landesrat davon ausgehen, dass der Schutz der Carnica „zahnlos“ ist?

9. In Slowenien sind die die Schutzbestimmungen für die Carnica sehr streng. Haben Sie diesbezüglich Gespräche mit der Regierung der Republik Slowenien und/oder Verbänden der Imkerinnen und Imker geführt? Wenn ja, mit welchem Ergebnis?

10. In Kärnten ist weiterhin per Gesetz nur die Haltung der Carnica erlaubt. Haben Sie mit der Kärntner Landesregierung diesbezügliche Gespräche geführt? Wenn ja, mit welchem Ergebnis?

11. In den Medien (Kronen Zeitung 28. Juli 2015) wurden Sie wie folgt zitiert: „Wir wollen die Carnica auch weiterhin als steirische Biene schützen. In Zeiten wie diesen können wir einfach keine Experimente eingehen.“ Aus welchem Grund haben Sie Ihre Meinung geändert?