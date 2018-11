In Kabine kollabiert: Dibon droht nächste Pause

Rapids Pechvogel bekam es in Wolfsberg zu allem Überdruss doppelt ab: Christopher Dibon erlebte eine Halbzeit zum Vergessen, biss nach einem Zusammenstoß mit Dever Orgill die Zähne zusammen, kollabierte aber wegen der dabei erlittenen Gehirnerschütterung in der Halbzeit in der Kabine. Zu einem Zeitpunkt, als er bereits verletzt den Platz hatte verlassen müssen: Weil Christopher Wernitznig ihm vor der Pause auf den rechten Knöchel gestiegen war, Dibon vor Schmerzen laut aufschrie.