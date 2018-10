Großes Aufräumen nach Sintflut und Sturm

Voll im Gange sind die Aufräumarbeiten nach den Unwettern in Osttirol! Noch am Mittwoch werden viele Straßen aufgehen und der Bezirk Lienz somit von allen Seiten wieder gut erreichbar sein, heißt es vonseiten des Landes. Verkehrseinschränkungen gibt es nach Felsstürzen in Sölden und Vent im Ötztal sowie in Tux im Zillertal.