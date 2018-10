Cup-Skandal! Flaschenwurf erschüttert die Türkei

Skandal in der Türkei! Während des Cup-Spiels zwischen dem Viertligisten Batman Petrolspor und dem Erstliga-Zweiten Kasimpasa Istanbul warf ein Zuschauer Gäste-Stürmer Bengali-Fodé Koita eine volle Wasserflasche an den Kopf. Der Franzose ging sofort zu Boden, wurde minutenlang behandelt und später in die Klinik gebracht. Die Partie wurde abgebrochen. Unfassbar: Die Hinweise verdichten sich, dass ein 12-Jähriger die 1,5-Liter-Flasche geworfen hat.