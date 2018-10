„Blicke nicht zurück“

„Für den Max lass ich die Hosen runter, leg alle Karten auf den Tisch“, sagt Kriechmayr. „Nur so können wir uns bereichern, noch schneller machen!“ Noch schneller? Das würde bedeuten, dass sich Österreich auf viele Siege freuen darf. Denn Kriechmayr feierte letzte Saison seine ersten drei Weltcup-Erfolge. Zwei davon in Åre, dem Schauplatz der WM im Februar! „Das Selbstvertrauen nehm ich mit. Ansonsten bin ich keiner, der zurückblickt. Der Skisport steht nicht, die Konkurrenz verbessert sich. Also muss ich mich auch verbessern!“ In einer Woche (7. November) fliegen die Speed-Asse nach Nordamerika. In Copper Mountain erfolgt der letzte Feinschliff für die ersten Rennen in Lake Louise.