Thiem: Der enge Zielsprint um die letzten Tickets

Franzose wartet

Am liebsten wäre es ihm, würde Dominic sich aus eigener Kraft für die ATP World Tour Finals der acht besten Tennisspieler des Jahres qualifizieren. Die Auslosung in Paris ist nicht einfach. Nach einem Freilos wartet entweder mit Lucas Pouille (Thiems Bilanz gegen ihn steht bei 0:2) oder Gilles Simon (7:2) ein Lokalmatador. Mit Letzterem trainierte der Österreicher noch am Sonntag in der Halle. „Beide spielen momentan gut“, urteilt Bresnik. Der sich über das Masters auch nicht viele Gedanken machen will. „Im Lauf des Jahres gab es genug Wochen, in denen Dominic einiges liegen ließ.“