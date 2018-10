Hochwasserrekord in Venedig: 70% überflutet

Starker Regen und Sturm suchten in den vergangenen Tagen ganz Italien heim. In der Provinz Frosinone bei Rom kamen zwei Menschen ums Leben, als ein Baum auf ihr Auto stürzte, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. In der Region Venetien im Nordosten des Landes galt am Montag die höchste Unwetterwarnstufe.