San Antonio besiegt L.A. Lakers ohne Jakob Pöltl

Spurs-Coach Gregg Popovich setzte wie am Montag beim Offensivspektakel auswärts im Staples Center (143:142 n.V. für die Texaner), das ihn eigenen Angaben zufolge „reif für die Notaufnahme“ gemacht und „nahe an einen Herzinfarkt gebracht“ hatte, auf Dante Cunningham als Power Forward und LaMarcus Aldridge als Center in der Startformation. Gegen sogenannte kleine Aufstellungen werde es immer wieder passieren, dass Pöltl wenig oder gar nicht zum Einsatz kommt, erläuterte der fünffache NBA-Meistertrainer noch vor der Partie. Genauso werde es Begegnungen mit viel Spielzeit für den einzigen Österreicher in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga geben, kündigte Popovich fast im selben Atemzug an.