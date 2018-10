WTA-Finals: Die Top vier sind schon jetzt raus

Die vier topgereihten Tennisspielerinnen der WTA-Finals in Singapur sind in der Gruppenphase ausgeschieden, die Nummern fünf bis acht stehen hingegen im Halbfinale. Nachdem es am Vortag Caroline Wozniacki (DEN-2) und Petra Kvitova (CZE-4) erwischt hatte, verpassten am Freitag Angelique Kerber (GER-1) und Naomi Osaka (JPN-3) das Weiterkommen. Das schafften hingegen Sloane Stephens und Kiki Bertens.