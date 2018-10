Herzogin Meghan: Ups, das Etikett hängt raus!

Kleid in der Landesfarbe

Das rote Kleid war offenbar bewusst gewählt worden, denn es ist die Farbe der Flagge von Tonga. Auf den Fidschi-Inseln hatte die Duchess of Sussex ein Kleid in der blauen Farbe der Landesflagge getragen. Am Freitag fliegen der Enkel von Königin Elizabeth II. und seine Frau wieder nach Sydney. Dort nehmen sie am Abschluss der Invictus Games - einer Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten - teil. Am Sonntag geht es weiter nach Neuseeland. Am 1. November will das Paar nach Großbritannien zurückreisen.