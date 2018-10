Jetzt warnt SPÖ vor ORF als „Regierungsfunk“

„ORF soll an die Kandare genommen werden“

Drozda befürchtet, dass mit einem neuen Gesetz der ORF „an die Kandare genommen“ werden soll. „Vor allem eine Budgetfinanzierung, die immer wieder im Raum steht, wäre der Weg in Richtung Regierungsfunk“, so Drozda. „Wenn die Regierung versucht, den ORF ans Gängelband des Finanzministers und damit der Regierung zu bekommen, werden wir entschieden Widerstand leisten.“