krone.at-User: „Gutes Geld für welche Leistung?“

krone.at-User hefi schreibt zum Thema Politikergehälter: „Wenn ein Politiker gute Arbeit liefert, dann soll er auch gutes Geld dafür bekommen! Kurz und (Vizekanzler Heinz-Christian) Strache haben gemerkt, dass nur ,gegen‘ den Volkswillen zu arbeiten auf Sicht gesehen den eigenen Job kostet! Daher vergönne ich dieser Regierung jeden Euro so lange, wie ich das Gefühl habe, es wird für Österreich gearbeitet!“ Auch User glaubnix findet die derzeitigen Politikergehälter angemessen: „Und im Fall von Kurz sehe ich auch jeden Cent als gerechtfertigt. Die Anforderungen an die Person sind ja ein Vielfaches dessen, was ein Durchschnittsbürger leisten muss. Und er macht das hervorragend, auch wenn es das eine oder andere Problem gibt.“