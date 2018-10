Kein Sex bei Schnupfen?

Entstressend - und damit der Abwehrkraft gegen Krankheitserreger förderlich - wirken stabile, glückliche Partnerschaften. Das bestätigen Psychologen am Institut für Verhaltensmedizin der Ohio State University durch jahrzehntelange Untersuchungen. Sie zweifeln nicht daran, dass Gefühle zu physiologischen Veränderungen führen und damit auch den Gesundheitszustand beeinflussen. Paaren wurde in unterschiedlichen Gesprächssituationen - von liebevoll bis Streit - Blut abgenommen und analysiert. Neben weniger Stresshormonen und immunsenkendem Kortison war bei den Harmonischen auch die Wundheilung verbessert. Idealerweise hat man, um gesund zu bleiben, also beides - Sex und Liebe.