krone.at-User: „Das geht in eine gute Richtung!“

Doch von einigen unserer Leser wird auch Kritik am Urteil geübt, zum Beispiel von sphinx2700: „Was für ein idiotisches Urteil! Sorry, aber er begann sicher nicht als Spielsüchtiger zu zocken! Das wäre dasselbe, wenn jemand z.B. seinen Hausarzt verklagen würde, wenn er oder sie medikamentensüchtig wird! Wie heißt es so schön: Es ist jeder seines Glückes Schmied.“ Und auch STROMHEXE kann die Entscheidung des Gerichts nicht nachvollziehen: „Es ist unerhört, so eine Summe zu verspielen und dann dem Konzern mit einer Klage zu drohen. Jeder, der bei Verstand ist, weiß, dass man nicht nur gewinnen kann, sondern eher verliert. Wenn jeder gewinnt, kann Novomatic seine Filialen zusperren. Beim Spielen geht es um Zeitvertreib und Entspannung und auch Spielvergnügen. Als Novomatic-Konzern würde ich keinen Cent zurückzahlen. Geschäft ist eben Geschäft. Die Bedingungen sind ja jedem klar.“