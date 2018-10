Herzstück der Feuerwehr wickelt 50.000 Einsätze ab

Große Übung in Feldbach

Wie gut sie in Extremsituationen wirklich sind, davon kann sich die Bevölkerung am Samstag gleich selbst ein Bild machen: 700 Kameraden aus Feldbach, Weiz und Fürstenfeld nehmen nämlich an einer groß angelegten Katastrophenübung in Feldbach teil. Rund 100 Fahrzeuge werden vor Ort sein. Die Ausgangssituation für die Übung ist kein Geheimnis: Ein schweres Unwetter zieht über die Region. Was genau die Einsatzkräfte bei den unterschiedlichen Szenarien laut Drehbuch erwarten wird, bleibt jedoch für alle Beteiligten eine noch geheime Überraschung.