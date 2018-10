„Stolz auf die Freundschaft eines weisen Mannes“

Vor dem Palata Srbije, dem Serbien-Palast voller Tito-Charme in Belgrad, wurde Van der Bellen von Vucic mit militärischen Ehren empfangen. Die beiden Staatsoberhäupter haben einander zuletzt beim Forum Alpbach in Tirol gesehen, wo Van der Bellen eine Begegnung von Vucic mit dem kosovarischen Präsidenten Hashim Thaci initiiert hat. Vucic und Thaci haben einander bei diesem Treffen zwar öffentlich versichert, einander nicht leiden zu können, gleichzeitig aber betont, dass sie an einer Lösung des Konfliktes zwischen ihren beiden Ländern arbeiten würden. Seit damals steht ein Gebietsaustausch zwischen den beiden Staaten zur Diskussion. Mehrheitlich von Serben bewohnte Gebiete des Kosovo sollen Serbien, mehrheitlich von Albanern bewohnte Gebiete Serbiens dem Kosovo zugesprochen werden.