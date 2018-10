Cannabis gegen Rheuma

Was ist tatsächlich dran an Cannabis? In wieweit ist eine solche Behandlung auch für Rheumatiker sinnvoll? Cannabis sativa, so der lateinische Name der Hanfpflanze, ist eine der ältesten Nutzpflanzen der Welt. Lange schon gibt es Anzeichen für die medizinische Wirksamkeit, um Schmerzen zu lindern und Entzündungen zu hemmen. In klinischen Studien konnte für Cannabisprodukte bei einigen Erkrankungen ein positiver Effekt gezeigt werden. So regen Cannabinoide bei Tumorpatienten während der Chemotherapie den Appetit an und dämmen zugleich Übelkeit und Erbrechen ein. Bei neuropathischen Schmerzen (chronische Nervenleiden) wurde Linderung nachgewiesen. Hier liegen offizielle Empfehlungen für den Einsatz vor. Und auch Menschen mit Beschwerden am Bewegungsapparat berichten über gute Erfahrungen.