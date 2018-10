Beendet das Frankreich-Spiel die Ära des Jogi Löw?

Deutschlands letzter spektakulärer Sieg (2:1 bei der WM gegen Schweden) ist mittlerweile vier Monate her, der letzte Erfolg datiert vom 9. September, da gewann man gegen Peru in einem Freundschaftsspiel 2:1, das entscheidende Tor erzielte Hoffenheims Neuling Nico Schulz in der 85. Minute. Dafür gab es in der Nations League keine Erfolgserlebnisse für das Löw-Team. Das beste Resultat war noch das 0:0 gegen den heutigen Gegner Frankreich, aber sonst waren in der letzten Zeit keine Lichtblicke zu sehen. Jetzt hoffen alle auf die Rückkehr von City-Legionär Leroy Sane (unten im Bild).