krone.at-Leser: „Muss mein Kind jetzt frieren?“

Auch die Diskussion rund um leistbares Leben wird durch den erneuten Anstieg der Heizölpreise wieder entfacht. Unser User Romy66 fordert: „Dann sollen‘s gefälligst die Steuern auf 0 senken - und zwar auf alle Grundbedarfsgüter. Oder sollen die Leut‘ ein Lagerfeuer in der Wohnung machen?“ Gandalf1969 meldet sich froh zu Wort: „ In unserem Mietshaus befindet sich eine Ölheizung, wir haben uns jedoch - als die letzten Mieter - unseren Kaminofen behalten. Eine gute Entscheidung! Ich hole mir vor Winterbeginn Holz von Bauern in der Nähe und heize die Wohnung um einen Bruchteil der Kosten. “ Und er folgert gleichermaßen: „Es ist jedes Jahr eine Frechheit, dass die Ölpreise immer vor dem Winter steigen!“ und schlägt damit in eine Kerbe, die auch andere Leser nachvollziehen können. Der User peter fragt besorgt: „Müssen meine Kinder jetzt frieren ?!?!?“ und reflektiert damit die Sorge viele unserer User. Carlos1958 setzte nach mit einem wütenden „Reine Panikmache, damit wieder einige umsteigen!“.