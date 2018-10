Gericht weist Sammelklage gegen Google zurück

Einer der wichtigsten Gerichtshöfe in Großbritannien hat eine Klage gegen Google wegen des Sammelns der persönlichen Daten von Millionen iPhone-Nutzern zurückgewiesen. Das Vorgehen des Internetkonzerns sei zwar „unrechtmäßig“ gewesen, allerdings hätten die Kläger keinen Schaden davongetragen, urteilte Richter Mark Warby vom High Court in London am Montag. Nutznießer einer Klage wären nur die Anwälte sowie diejenigen gewesen, die diese finanziert hätten.