Badminton-Meisterin Antonia Meinke verstorben

Antonia und Chee Tean hatten im Sommer noch einen gemeinsamen Monat in Malaysien verbracht. Danach kam Chee Tean mit Antonia nach Österreich, um hier Deutsch zu lernen und zu studieren. Die beiden hatten große Pläne. Sie wollten in der neuen Saison mit der Pressbaumer Bundesliga-Mannschaft um den Meistertitel mitspielen, aber auch bei internationalen Turnieren im Mixed bis an die Weltspitze heranrücken. Bei ihrem erst sechsten und letzten gemeinsamen Spiel in Brünn bei den Li-Ning Czech Open, unterlagen sie nur knapp einem an Weltranglistenplatz 86 rangierenden kanadischen Mixeddoppel. 2017 war sie im Mixed an der Seite von Dominik Stipsits Vizestaatsmeisterin. Sie war auch U22-Juniorenstaatsmeisterin im Doppel.