Brutaler McGregor-Kampf endet in Massenschlägerei

Das Comeback des irischen Mixed-Martial-Arts-Stars Conor McGregor im Ring hat mit einem Eklat geendet. Nach seiner Niederlage in der 4. Runde gegen den ebenfalls 30-jährigen Russen Khabib Nurmagomedow am Samstag in Las Vegas kam es zu chaotischen Szenen und einer Massenschlägerei zwischen den Lagern der beiden Kämpfer. Nurmagomedow wurde gar von Polizisten aus der Halle geleitet.