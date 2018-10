„Eine Gewaltideologie im Gewand einer Religion“

Kritik: „Volksverhetzung unter Deckmantel der Religionskritik“

Scharfe Kritik an Sarrazin und der Veranstaltung in Wien, die von Roger Köppel, dem Chefredakteur und Verleger des Schweizer Magazins „Die Weltwoche“ organisiert worden und nach Berlin und Zürich der dritte Stopp einer Sarrazin-Tournee war, kam am Freitag von der Türkischen Kulturgemeinde in Österreich. Sarrazin störe mit seinen Thesen den „öffentlichen Frieden vorsätzlich“, hieß es. Er greife die „Menschenwürde“ dadurch an, dass er „Gruppen und Teile der Bevölkerung beschimpft, schikaniert, böswillig verächtlich macht und pauschal verleumdet“. Unter „dem Deckmantel der Religionskritik“ werde „Volksverhetzung salonfähig“ gemacht.