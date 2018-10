Externe Krisenberatung verschlang 860.000 Euro!

Laut Hacker seien beim Krankenhaus Nord seit 2008 insgesamt „41 Aufträge für Krisenkommunikation“ vergeben worden. Wie er in seinem Antwortschreiben an NEOS-Wien-Klubchef Christoph Wiederkehr erklärt, seien dabei „vom Krankenanstaltenverbund drei Unternehmen mit einem Nettoauftragsvolumen von in Summe EUR 858.368,-- unter Einhaltung des Bundesvergabegesetzes in der jeweils gültigen Fassung beauftragt“ worden.