KH Nord: Totales Chaos um Anwalts-Rechnungen

Eine Besprechung zweimal verrechnet?

Die Rechnungen des Anwalts sind nämlich auch unabhängig des Zeitphänomens bemerkenswert: So verrechnete der Jurist am 25. Dezember 2009 eine fünfstündige Besprechung mit einer Frau, die (angeblich erst später) seine Lebensgefährtin wurde. Mitte Jänner 2010 kam vom Anwalt schließlich eine Nachtragsrechnung für den Dezember des Vorjahres, allerdings mit einer zusätzlichen Person. Entweder hat er diese Besprechung also zweimal verrechnet oder am Weihnachtsfeiertag eine zehnstündige Konferenz abgehalten. Jedenfalls geht es in der ersten Rechnung um 68.000 Euro und bei der zweiten um 16.000 Euro.