Bei Sieg über IS: Putin deutet Abzug aus Syrien an

Islamisten verweigern Kooperation

So soll ein Sturmangriff der Assad-Truppen auf das Gebiet, in dem auch drei Millionen Zivilisten leben, verhindert werden. Da aber mehrere islamistische Rebellengruppen, die teilweise auch der Terrororganisation Al-Kaida nahestehen, die Kooperation verweigern, ist unklar, was passieren wird. Möglicherweise kommt es zu einer begrenzten Militäraktion.