Holland-Kommentator dreht nach Rakitic-Tor durch!

Wir leben in Zeiten, in denen ein exzessiver Torjubel kaum mehr auffällt, dieser hier ist aber so verrückt, dass es in den sozialen Netzwerken zum absoluten Renner wurde. Freilich: Das Tor von Vizeweltmeister Ivan Rakitic war auch eine Augenweide, ein Abschluss, zu dem immens viel Selbstvertrauen gehört. Barcelona gewann am Ende 4:2 und legte zum ersten Mal unter Trainer Ernesto Valverde einen Zauberfußball hin, Messi ist wieder in Topform, traf dreimal, aber dem niederländischen Kommentator gefiel wohl dieses Tor am Meisten: