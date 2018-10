12 Raser legten Autobahn bei illegalem Rennen lahm

Erst vergangene Woche sorgte (wie berichtet) ein Niederösterreicher in seinem Porsche auf der Westautobahn mit 338 km/h für Negativschlagzeilen. Am Sonntag der nächste Raser-Aufreger - diesmal auf der Autobahn A8 in Baden-Württemberg (Deutschland): Nach einem Kurzurlaub in einem Hotel in Stuttgart lieferte sich eine größere Männerclique mit ihren PS-starken Boliden ein kilometerlanges illegales Rennen.