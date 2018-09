Keine Reue bei Raser: „Wollte zu Schampus-Party!“

Als gäbe es kein Morgen, ließ der Spross einer angesehenen Unternehmerfamilie aus Niederösterreich gleich nach seiner gefährlichen Raserei auf der Tempo-140-Teststrecke zwischen Melk und Oed auf der Westautobahn am Oktoberfest in München die Nacht zum Tag werden. Und zwar mit Champagner der teuersten Sorte und in weiblicher Begleitung.