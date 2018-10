Staatsanwältin: „Habe BMI gar nicht beigezogen“

Erste Vorwürfe schon 2017

Was dieser ihr übergeben habe, sei ihr nicht neu gewesen, denn in der Korruptionsstaatsanwaltschaft seien doch schon lange davor, konkret 2017, Vorwürfe aus dem Inneren des Innenministeriums das BVT betreffend eingelangt.I n drei Fällen sei die Behörde zuständig gewesen und habe da auch Ermittlungen eingeleitet, etwa was Korruptionsvorwürfe gegen den damaligen Kabinettschef im Innenressort anlangte.