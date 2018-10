Renner schießt Mattersburg im Alleingang zum Sieg!

Der SV Mattersburg hat in der Bundesliga den zweiten Sieg hintereinander gefeiert! Die Elf von Trainer Klaus Schmidt bezwang am Sonntag Wacker Innsbruck mit 2:1 (0:0). Rene Renner avancierte mit zwei Toren (49., 80.) zum Matchwinner. Ilkay Durmus gelang aus einem Elfmeter der zwischenzeitliche Ausgleich für die nach einer Roten Karte lange in Unterzahl agierenden Gäste (52.). Mit dem dritten Saisonsieg - dem zweiten innerhalb einer Woche (2:1 bei Sturm Graz) - rangieren die nun an siebenter Stelle liegenden Burgenländer vier Punkte vor den elftplatzierten Innsbruckern. Die Elf von Trainer-Routinier Karl Daxbacher kassierte die bereits siebente Saisonniederlage.