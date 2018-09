0:2! Rapid wird daheim von St. Pölten gedemütigt

Die Krise des SK Rapid ist noch einmal bedeutend dramatischer geworden - weil der SKN St. Pölten mit einem 2:0-Sieg alle drei Zähler aus Wien mitgenommen hat! Für Rapid und Trainer Goran Djuricin, der unmittelbar nach der Partie gefeuert wurde, war es die vierte Niederlage im neunten Saison-Spiel. Während St. Pölten mit 20 Punkten - ebenso viele wie in der gesamten vorherigen Saison - vorerst auf Rang zwei vorstieß, ist Rapid weiter Siebenter. Der ehemalige Rapid-Stürmer Rene Gartler traf in der 44. Minute mit seinem sechsten Saisontor zur Pausenführung für die Niederösterreicher. Husein Balic besorgte mit seinem Treffer in der 64. Minute dann die Vorentscheidung. Rapid spielte nach einer Gelb-Roten Karte für Andrej Ivan (59.) da schon zu zehnt.