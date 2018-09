Leser über ORF: „Will das nicht finanzieren!“

Unsere User diskutieren bereits seit einiger Zeit wieder vermehrt über die ORF-Gebühren. So meint Moby: „Ich sag nur ,YES, we can‘. Weg mit den Zwangsgebühren. Jeder, der den ORF will, soll zahlen, der Rest soll befreit werden. Warum für etwas zahlen, das man nicht nutzt/nicht nutzen will?“ User Ibinsschowieda befürchtet hingegen: „Wer auf Abschaffung der Gebühren hofft, wird wohl aus seinen Träumen gerissen, wenn danach eine Gebühr pro Haushalt eingehoben wird, egal ob man TV/Radio hat oder nicht. Wie in Deutschland ...“