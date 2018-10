Zu Besuch in den schönsten Gärten im Donauraum

Erste Station unserer Reise: die Schlossinsel im Nationalpark Donau-Auen. Mit unzerbrechlichen Spiegeln bewaffnet, tauchen wir ein in eine archaisch anmutende Urwald-Landschaft entlang der Donau. Können uns mithilfe der Spiegel in hohe Baumwipfel „beamen“. Oder in Altarme der Donau versenken. Blumen vom Himmel pflücken. „Der Nationalpark Donau-Auen ist eine der letzten großen Flusslandschaften Mitteleuropas“, erfahren wir, während unsere Truppe abtaucht in die Unterwasserstation. Dort dürfen wir Fische - unter anderem einen prachtvollen Stör - beobachten.