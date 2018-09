Auvergne: Auf den Spuren des Mythos Vercingetorix

Er kam, sah und siegte! Diesmal ausnahmsweise nicht Cäsar, sondern sein Widersacher Vercingetorix. Der keltische Kriegerfürst fügte Cäsar in der Schlacht von Gergovia eine von dessen wenigen Niederlagen zu. Der Siegesrausch währte zwar nicht lang, doch seit Gergovia ist der Averner-Fürst in Frankreich ein Mythos. Vor allem in der Auvergne. Hoch droben auf dem erloschenen Vulkan Puy de Dome zeigt uns Bergführer Didier stolz das in der weiten Ebene liegende Schlachtfeld von Gergovia. Und Alesia, wo Vercingetorix wenig später gegen Cäsar verlor? „Irgendwo da droben im Norden“, murmelt Didier und deutet unbestimmt in die Gegend. Kommt den Fans von „Asterix und Obelix im Avernerland“ irgendwie bekannt vor …