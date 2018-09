Drogendeal als Grund für Mord an Afghane in Linz

Gegen 18 Uhr beobachteten Zeugen, wie zwei junge Männer einen Kontrahenten auf dem Spielplatz in Alt-Urfahr während eines Streits plötzlich schlugen und traten. Dann war ein Messer im Spiel, und Mahmout H. (19) aus St. Pölten lag sterbend am Boden in der Sandkiste. Er erlag genau einen Monat vor seinem 20. Geburtstag seiner Stichverletzung in der Brust - das ergab die Obduktion in der Gerichtsmedizin.