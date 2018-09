Doping! Ex-Italien-Star droht einjährige Sperre

Der Stürmer war am Ende der vergangenen Saison im Mai positiv auf die Substanz Dorzolamid getestet worden, die in Augentropfen enthalten ist. Rossi war zuletzt für den Erstligisten CFC Genua tätig, hat derzeit aber keinen Vertrag. Zwischen 2008 und 2014 spielte er für die italienische Nationalmannschaft. Seine erfolgreichste Zeit hatte er bei Manchester United, Florenz und Villarreal. Mit den Spaniern lief Rossi übrigens auch gegen Red Bull Salzburg auf. In der Gruppenphase 2009 unterlag er allerdings in beiden Partien (0:1, 0:2).