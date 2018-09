Wieder PS-Ärger für Arsenal-Star Aubameyang

Wieder PS-Ärger für Pierre-Emerick Aubameyang. Diesmal wurde der Arsenal-Star von der britischen Polizei geblitzt! Der frühere Dortmunder soll mit seinem silbernen Lamborghini Aventador für rund 330.000 Euro auf der Autobahn mit rasanten 99 mph also knapp 160 km/ h in eine Radarkontrolle gefahren sein. Dabei gilt auf englischen Motorways eine Höchstgeschwindigkeit von 70 mph also rund 112 km/h. Nun muss Auba 1.400 Euro Strafe zahlen.