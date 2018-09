Dritter EC-Bewerb „Chance für kleinere Teams“?

Nach Meinung von Juventus-Boss Andrea Agnelli ist ein dritter europäischer Vereinswettbewerb vor allem für die kleineren Vereine sehr wichtig! Gerade diese Klubs würden eine vermehrte Teilnahme am Spielbetrieb anstreben und könnten davon profitieren, sagte der Vorsitzende der European Club Association (ECA) am Montag auf einer Konferenz in Madrid.