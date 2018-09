Laver Cup: Federer souverän, Djokovic noch sieglos

„Er hat fantastisch gespielt“

Nach dem Doppel mit Federer am Freitag war es die zweite Niederlage für Djokovic. „Ich habe mein bestes gegeben, aber Kevin hat fantastisch gespielt“, sagte der Serbe. Für Anderson war es ein „sehr spezieller Sieg“. Wir hatten zuvor viele enge Spiele. Ich wollte uns unbedingt zurück in die Partie bringen. Novak zu schlagen ist immer schön. In dieser Atmosphäre ist es etwas besonderes."