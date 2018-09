3:2 - Salzburg gewinnt „Dosen-Duell“ in Leipzig

Ralf Rangnick setzte im ersten Pflichtspielduell beider Mannschaften in seiner Startformation auf fünf ehemalige Salzburg-Profis, darunter die ÖFB-Teamspieler Stefan Ilsanker, Konrad Laimer und Marcel Sabitzer. Das Spiel hielt zunächst nicht, was sich die 24.057 Fans im Stadion von dem Duell zwischen Viertel- bzw. Halbfinalist der Vorsaison erhofft hatten. Den ersten Aufreger gab es in der 9. Minute, als Salzburgs Reinhold Yabo der Leipzig-Verteidigung auf und davon lief. Ibrahima Konate klärte als letzter Mann in höchster Not, traf dabei aber den Ball nicht. Der schwedische Schiedsrichter Andreas Ekberg ließ in dieser Situation jedoch weiterspielen.