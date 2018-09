EU hofft auf Ägypten & Last-Minute-Deal bei Brexit

Gastgeber Sebastian Kurz (ÖVP), der die Frage der Flüchtlingsverteilung für nicht lösbar hält, richtete den Fokus einmal mehr auf den Schutz der Außengrenzen. Mehrere EU-Vertreter konstatierten in Salzburg vor allem Fortschritte bei Gesprächen mit Ländern in Nordafrika. Offiziell ist von einer „vertieften Zusammenarbeit“ bei Wirtschaft und Migration mit Ägypten, das zu solchen Gesprächen bereits sein soll, die Rede. Im Februar soll es mit der Arabischen Liga einen Gipfel in Ägypten geben, bereits am kommenden Sonntag trifft Ratspräsident Donald Tusk dazu am Rande der UNO-Vollversammlung in New York den ägyptischen Präsidenten zu Gesprächen.