Kern-Nachfolge: Strache schlägt „Frau Herr“ vor

Die von Strache erwähnte Obfrau der Sozialistischen Jugend (SJ) zählt zum Linksaußen-Flügel der SPÖ. Zuletzt war Herr in der „ZiB 2“ mit dem Sager „Mit dem Migrationsthema kann die SPÖ ohnehin keinen Blumentopf gewinnen“ in der parteiinternen Debatte um die Linie der SPÖ aufgefallen. Hans Peter Doskozil hatte im August die rote Kurssetzung kristisiert: Das Thema Migration dürfe nicht ignoriert werden, eine „grün-linke Fundi-Politik“ habe in der SPÖ nichts verloren, so der frühere Verteidigungsminister.