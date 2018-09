Kennen Sie diesen Spezi von Roger Federer noch?

Der inzwischen 36-Jährige hat seine Karriere schon beendet. Sein um ein Jahr älterer Kumpel aus der Schweiz steht dagegen noch voll im Saft. Am Wochenende ist er beim Laver Cup in Chicago im Einsatz. Das nützte „King Roger“ gleich für einen Abstecher zu seinem langjährigen Freund Roddick. Der betreibt in Texas eine wohltätige Stiftung. Und Federer unterstützt sie mit seinem Besuch.