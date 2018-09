Migrantenankünfte auf Rekordtief seit 2014

Italien begann mit Abschiebung von 184 tunesischen Migranten

Unterdessen hat Italien am Montag mit der Abschiebung von 184 tunesischen Migranten begonnen, die vor Kurzem auf der Insel Lampedusa eingetroffen waren. Ein erster Charterflug startete am Montag mit 40 Migranten an Bord. Ein weiterer Flug nach Tunesien soll noch bis Ende dieser Woche organisiert werden. Wie das Innenministerium mitteilte, werden die Migranten im Einklang mit einem Rückführungsabkommen mit Tunesien mit Charterflügen in die Heimat zurückgeführt. Von den 3515 Tunesiern, die in diesem Jahr in Italien eingetroffen sind, seien bereits 1812 zurückgeführt worden.